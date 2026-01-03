陳亞蘭若早知曹西平暗戀「會考慮」

陳亞蘭領軍的首部歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》3日開鏡記者會，得知已故藝人曹西平曾暗戀她長達30年，陳亞蘭相當驚訝，她說，「我之前聽過暗戀我的都是女生，例如小禎說她從小想嫁給我，但我沒有聽曹大哥說過，我知道的話我可能會考慮。」

陳亞蘭表示，對曹西平的印象停留於過去在綜藝節目上碰面，後來曹西平因為照顧年邁父親淡出演藝圈，2人就沒有再碰面，私下也無交集。

王彩樺、白雲、莊凱勛、Dora謝雨芝皆出席記者會。曾活躍於秀場的王彩樺分享，曹西平對她而言就是秀場炙手可熱的天王，後來常在綜藝節目碰面，曹西平都會故意虧她，讓她多鏡頭、多曝光，「曹大哥很疼我，他的離開讓我們都很心疼和捨不得，希望他一路好走」。

白雲曾被曹西平罵過「醜八怪」，他自嘲曹西平罵的是事實，所以他無法反駁。他也嘆，真性情的曹西平曾向他抱怨後輩年輕藝人的倫理觀念很差，「他覺得一代不如一代，我有勸他『不要想太多，時代一直在演變，我們可以改變自己觀念』」。

昨被問及《女俠俱樂部》製作費用，陳亞蘭坦言不敢算金額，只想一心把節目做好，「我的個性就是要把事情做到最好，貼錢也沒關係」，覺得最重要的是要做出對得起觀眾的作品。

王彩樺緊張到圓形禿

王彩樺同樣力求完美，雖然嘴上說不緊張，但常給自己太大的壓力。陳亞蘭昨爆料，先前邀請王彩樺演出《牛郎與織女》的歌仔戲舞台劇時，王彩樺緊張到圓形禿，王彩樺解釋：「角色太難，還要跟亞蘭姐對戲，一個字都不能唱錯、一個動作不能錯，那時每天怕沒有聲音，都在打針吃藥」，她也提到，尤其當她面對到藝術總監楊麗花，更是常緊張到不會唱。