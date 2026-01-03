陳亞蘭被曹西平暗戀30年 揭2人互動！一條件「可能會考慮」

陳亞蘭製作的歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》開鏡。尊鵬國際有限公司提供



曹西平12月29日在新北三重住處安詳辭世，享壽66歲，他過去上節目時曾自爆暗戀陳亞蘭30年，今（1╱3）她與王彩樺、莊凱勛、謝雨芝、白雲出席台灣首部以歌仔戲為主題的實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會時驚訝表示根本不知道此事，曹西平也沒打過電話給她，最後不好意思地說如果他當面告白，「我可能會考慮」。

陳亞蘭透露，過去聽到暗戀自己的對象都是女生，「小禎很小就想嫁給我」。根本不知道有男生喜歡她，多年前曾與曹西平一起上綜藝節目，但他為照顧父親淡出演藝圈後就沒聯絡。

莊凱勛（左起）、謝雨芝、陳亞蘭、王彩樺、白雲出席《女俠俱樂部》開鏡記者會。尊鵬國際有限公司提供

談到《女俠俱樂部》卡司的世代組合，陳亞蘭笑說：「我們不是做老摳摳的節目，我們有莊凱勛、謝雨芝這些年輕世代一起來學、一起碰撞。」王彩樺則分享，歌仔戲是許多人從小「吃飯配著看」的共同記憶，劇中所傳遞的忠孝節義與人生價值，至今仍具有教化人心的力量，「希望讓年輕人重新認識歌仔戲的魅力。」

首次挑戰歌仔戲基本功，莊凱勛坦言最怕唱歌，「但亞蘭姐就像定海神針，拯救了1位音痴」。陳亞蘭也幽默回：「我就是要化腐朽為神奇。」王彩樺為了節目從蹲馬步、跑圓場開始練起，操練到差點中暑，她笑說：「這不是綜藝，是修行。」白雲曾在《嘉慶君遊臺灣》舞台劇男扮女裝，自嘲「亞蘭姐嫌貨才會買貨」，被問到開刀後的身體狀況，他坦言現在比較不能蹲，遇到歌仔戲基本功的時候會比較緊張。

