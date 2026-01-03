陳亞蘭領軍歌仔戲實境秀 走出戲臺融入生活

記者王丹荷／綜合報導

陳亞蘭領軍臺灣首部歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》昨日開鏡，集結王彩樺、白雲、莊凱勛、謝雨芝（DORA） 等共同參與。陳亞蘭表示，望透過實境節目的形式，讓歌仔戲走出戲臺，走進地方與生活，讓觀眾看見不一樣的歌仔戲樣貌。被問到製作成本，她直言「不敢算」，歌仔戲製作需完整劇團與文武場樂師，「我做事就是要做到對得起觀眾，只要花得起、貼錢都沒關係。」

談到節目卡司的世代組合，陳亞蘭笑說：「我們不是做老摳摳的節目，我們有莊凱勛、謝雨芝這些年輕世代一起來學、一起碰撞。」王彩樺則分享，歌仔戲是許多人從小「吃飯配著看」的共同記憶，劇中所傳遞的忠孝節義與人生價值，至今仍具有教化人心的力量，希望讓年輕人重新認識歌仔戲的魅力。

首次挑戰歌仔戲基本功，莊凱勛坦言最怕唱歌，「但亞蘭姐就像定海神針，拯救了1位音痴。」陳亞蘭也幽默回應：「我就是要化腐朽為神奇。」謝雨芝則自嘲是KTV歌手，從假音唱法跨進歌仔戲發聲，「連馬步都蹲不住」，卻在陳亞蘭不斷給予肯定與鼓勵下，逐漸找到自信，看見歌仔戲人物背後的情感深度。

王彩樺為了節目從蹲馬步、跑圓場開始練起，高溫下操練到差點中暑，回家刮痧滿身黑青，她笑說：「這不是綜藝，是修行。」她以前也跟陳亞蘭合作《牛郎與織女》的歌仔戲舞臺劇，自認當時壓力大到有圓形禿，「每天都在高壓的狀態下，每天都怕沒聲音，差點連歌都不會唱了！」她也力挺陳亞蘭對臺灣歌仔戲的用心，坦言都沒跟她提到酬勞，喊話：「沒有錢都沒關係！」

莊凱勛（左起）謝雨芝、陳亞蘭、王彩樺、白雲出席歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》開鏡。（尊鵬國際有限公司提供）