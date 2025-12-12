陳亞蘭首度跟胡瓜搭檔！攜歐漢聲開新節目 記者會化身包青天

陳亞蘭與胡瓜這對多年好友即將首度攜手主持全新節目，並與歐漢聲共同合作，為觀眾帶來全新的娛樂體驗。在首播記者會上，陳亞蘭化身包青天，與胡瓜和歐漢聲一同展現絕佳默契，現場笑料不斷。儘管陳亞蘭是綜藝界的資深藝人，與胡瓜也有多年交情，但這次是他們首次合作主持常態性節目，令人期待他們將碰撞出怎樣的精彩火花。

陳亞蘭首度跟胡瓜搭檔，攜歐漢聲開新節目。（圖／張哲鳴 攝）

記者會現場充滿歡樂氣氛，陳亞蘭裝扮成包青天登場，雖然陳亞蘭與胡瓜是多年好友，但這次合作主持節目卻是首次。陳亞蘭表示，透過這次合作，她才真正發現胡瓜的專業，她認為胡瓜真的很了不起，事事考慮得非常周全，節目的起承轉合絕對讓人想不到。胡瓜在綜藝圈累積的50年經驗和精華，讓陳亞蘭和歐漢聲都深感佩服。

記者會化身包青天，陳亞蘭再主持大檔節目。（圖／張哲鳴 攝）

值得注意的是，胡瓜在記者會上也宣布，他將只主持《綜藝大集合》到1月底，之後會全力投入這個新節目。三位主持人在記者會上的互動已經相當搞笑，讓人期待他們在節目中將會激盪出怎樣的新火花，為觀眾帶來更多歡笑。

