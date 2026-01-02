陳亞蘭首登大港開唱！攜手血肉果汁機上演「雙金對決」

大港開唱邁入20周年，將於3月21日、22日在高雄駁二藝術特區盛大登場，主辦單位今（2）日再公布新卡司，剛在高流舉辦完演唱會的金曲樂團血肉果汁機，確定再次參戰本屆大港開唱，更要攜手金鐘得主陳亞蘭合體同台，另外最早公開參戰的綜藝天王陽帆，也確定將與人氣大團怕胖團限定登台，消失螢光幕許久的經典角色「陽婆婆」也有機會驚喜現身。

(圖｜出日音樂提供)

2026年大港開唱倒數計時，主辦單位陸續公布強勁陣容卡司，血肉果汁機今年除了是第12度強勢回歸港邊，還將邀請「台灣第一小生」陳亞蘭破格合體，雙方有望將台式金屬與傳統歌仔戲碰撞出精采火花，樂團表示：「今年不只是能和國寶級歌手合作，更會獻上新歌！」陳亞蘭對於首次參加大港開唱也相當期待，是否真的有機會看到「嘉慶君遊大港」，她特別賣關子，更邀請所有戲迷一起來感受這場不同以往的極限演出。

另一組備受期待的合作舞台，則是綜藝天王陽帆將與人氣樂團怕胖團驚喜共演，樂團表示，得知是陽帆指定欽點合作，實在「受寵若驚」。此外在最新一波名單中，也驚見許多「金曲級」人物，甫奪下台語歌王的陳以恆，首次站上大港開唱舞台，將以獨特摩登、節奏藍調旋律帶來全新的「人生之樂」現場。入圍多項金曲獎的FunkyMo，首次帶來個人主秀，還邀請網路音樂鬼才Youtuber小尾巴助陣。

(圖｜出日音樂提供)

除了多組台灣音樂人確定登台大港開唱，近日也公開多組外籍表演團體，來自法國的新銳金屬樂團NOVELISTS，將以絕佳器樂技術跟獨具特色的旋律線，為台灣樂迷帶來不同色彩的法式金屬浪漫，過去曾在台灣拍攝MV，也曾參加過金曲國際音樂節的日本全女子樂團BAND-MAID，也將以特有女僕搶眼造型結合生猛音樂節奏，帶來最具反差萌的音樂風格。

身為「大港之友」的拍謝少年，同樣將12度征戰大港開唱舞台，除了繼續以土產搖滾姿態跟樂迷乾杯，今年還將邀請日本搖滾樂團PEDRO的成員AYUNi D合體登台，也讓歌迷期待值爆表。

(圖｜出日音樂提供)