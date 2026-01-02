陳亞蘭首登大港開唱 聯手血肉果汁機掀起台味極限衝擊

血肉果汁機將與陳亞蘭一起在大港開唱演出。（出日音樂提供）

大港開唱邁入20週年，主辦單位接連釋出震撼級陣容，從重量級合作舞台到跨國卡司全面到位，將引爆最生猛的音樂對決。剛在高流完成「建宮蓋廟」演唱會、並將第 12 度站上港邊舞台的血肉果汁機，本屆不僅強勢回歸，更宣告與金鐘影后、同時也是「台灣第一小生」陳亞蘭破框合體，結合台式金屬能量與傳統歌仔戲精神，打造前所未見的台味經典舞台。

血肉果汁機直言：「每年的大港都要帶來不一樣的驚喜，今年不只是國寶級合作，更會加碼新歌演出！」陳亞蘭也對首次參戰充滿期待，笑稱是否會上演「嘉慶君遊大港」，就留給現場揭曉，誠邀戲迷與樂迷共同見證這場極限之夜。

廣告 廣告

另一組備受討論的話題合作，則來自綜藝天王陽帆將登台，並確定與人氣樂團怕胖團共同演出。樂團透露，得知是陽帆親點合作「受寵若驚」。

陳亞蘭也對這次台味合作充滿期待。（出日音樂提供）

本屆名單同時網羅多位「金曲級」戰力。新科台語歌王陳以恆將首度踏上大港舞台，以摩登律動與節奏藍調帶來全新「人生之樂」現場。入圍多項金曲獎的 FunkyMo 則將帶來首次個人主秀，並邀請音樂鬼才 YouTuber 小尾巴同台雙鍵盤飆演。至於被樂迷封為「大港之友」的拍謝少年，今年也將第 12 度回歸，並邀請日本搖滾樂團 PEDRO 成員 AYUNi D 合體登場，為港邊現場再添話題焦點。

除了強勢台灣陣容，國際演出同樣令人期待。來自法國的新銳金屬樂團 NOVELISTS，將帶來充滿法式浪漫張力的重型音牆。曾來台拍攝 MV 並參與金曲國際音樂節的日本女子樂團 BAND-MAID，也將以標誌女僕造型結合生猛搖滾魅力華麗回歸，為本屆注入濃厚國際能量。

更多鏡週刊報導

劉若英在北京與歌迷跨年 感謝大家一起唱完這一年

《怪奇物語5》淚水交織完美落幕 戲裡戲外都是感動

aespa《紅白》演出後冷場 廣島原爆疑成禍因