陳亭妃下營上帝廟參香

陳亭妃將感恩化為行動，用鐵馬精神再次走進基層。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕下營報導

民進黨台南市長提名人陳亭妃持續展開「鐵馬妃妃Part 2感恩溫暖鐵馬行」，廿九日下午於下營上帝廟向玄天上帝上香參拜，感謝一路以來的庇佑與鄉親支持，之後自下營出發，將感恩化為行動，用鐵馬精神再次走進基層。陳亭妃表示，以鐵馬謝票，希望更貼近人民，找回人民信任。

陳亭妃指出，此次鐵馬感恩行，將一步一腳印騎遍大台南三十七個行政區，不只是謝票，更是一段重新與人民連結、找回信任感的旅程。她強調，政治不是站在台上，而是走到人民身邊，她希望透過最貼近土地的方式，把感謝親自送到每位鄉親手中。她也表示，台南是一座有四百年歷史的城市，未來更需要一位願意傾聽、能夠承擔、懂得溫度的市長。她說，女性的力量在於包容與堅持，期待以女性特有的細膩與溫柔，為台南帶來改變，讓市政更貼近人民的生活。

陳亭妃表示，通過初選只是責任的開始，接下來將持續以鐵馬精神，踏實前行，將支持化為前進的力量，朝著「台南四百年來第一位女市長」的目標穩健邁進，與所有市民一起顧好台南這個家。