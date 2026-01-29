[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

民進黨台南市長提名人陳亭妃持續展開「鐵馬妃妃 Part 2 感恩溫暖鐵馬行」，29日下午來到下營區，於下營上帝廟向玄天上帝上香參拜，感謝一路以來的庇佑與鄉親支持，並自下營出發，將感恩化為行動，用鐵馬精神走進基層、走進人心。

陳亭妃下營溫暖鐵馬謝票 用女性溫度找回人民信任。（圖／陳亭妃辦公室）

陳亭妃表示，這趟鐵馬感恩行，將一步一腳印騎遍大台南37個行政區，不只是謝票，更是一段重新與人民連結、找回信任感的旅程。「政治不是口號，而是陪伴；不是站在台上，而是走到人民身邊。」她希望透過最貼近土地的方式，把感謝親自送到每一位鄉親手中。

廣告 廣告

陳亭妃強調，台南是一座有400年歷史的城市，未來更需要一位願意傾聽、能夠承擔、懂得溫度的市長。她說，女性的力量在於包容與堅持，期待以女性特有的細膩與溫柔，為台南帶來改變，讓市政更貼近人民的生活。

此次感恩鐵馬行程中，陳亭妃也特別準備「鐵馬妃妃桌曆」，象徵未來365天，天天與鄉親同行、陪伴在側，持續把對台南的承諾落實在每一天的行動中。

陳亭妃表示，順利通過初選只是責任的開始，接下來她將持續以鐵馬精神，踏實前行，將支持化為前進的力量，朝著「台南400年來第一位女市長」的目標穩健邁進，與所有市民一起顧好台南這個家。

更多FTNN新聞網報導

對標六都福利補齊不足 陳亭妃：台南一項一項做到位

陳亭妃主張提升農漁產品價值、打造多元產銷體系 以制度撐起青農返鄉的底氣

陳亭妃走入市場 呼籲姐姐妹妹站出來力挺台南第一位女市長

