陳亭妃不滿初選「內參民調」流出 民進黨：從未對初選執行民調

民進黨立委陳亭妃。資料照。廖瑞祥攝



民進黨台南市長初選進入關鍵階段，立委陳亭妃今（12/26）天召開記者會，表示自己將發函黨中央指近期特定媒體發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」，呼籲黨中央採取必要作為。對此，民進黨回應，中央黨部目前從未針對初選縣市執行及發佈任何內參民調；中央黨部針對需舉行初選縣市，一切秉持公平、公正、公開原則。

陳亭妃今天召開記者會，表示針對近期特定媒體發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」，未依法揭露必要調查資訊，恐涉違反選罷法規定，她將發函通報民進黨中央黨部及中央黨部選舉對策委員會，呼籲比照中央選舉委員會標準，採取必要作為，維護初選制度的公正與公信。

廣告 廣告

對於陳亭妃喊話，民進黨表示，中央黨部目前從未針對初選縣市執行及發佈任何內參民調，中央黨部針對需舉行初選縣市，一切秉持公平、公正、公開原則，依照黨內程序進行相關選務工作，務求初選順利完成，推舉最適合人選，贏得明年選舉。

民進黨表示，因為距離初選將近，特別請相關媒體及民調單位，一切皆依《選罷法》第53條第一項規定：政黨及任何人自選舉公告發布或罷免案成立宣告之日起至投票日十日前所為有關候選人、被罷免人或選舉、罷免民意調查資料之發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源。

更多太報報導

不滿「不明民調未揭露必要資訊」 陳亭妃籲比照選罷法規範維護初選公平

妃憲大戰來了！台南初選政見會27日登場 高雄四搶一明年1/3廝殺

黃偉哲表態！力挺林俊憲「延續賴清德理念 」 陳亭妃發表《與市民約定書》