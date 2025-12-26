陳亭妃不滿「內參民調」致函黨中央 民進黨：從未對初選執行民調

民進黨說，從未針對初選縣市執行及發布任何內參民調。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選由立委陳亭妃、林俊憲競爭，備受關注。陳亭妃今（26）日致函黨中央與選舉對策委員會，呼籲比照《公職人員選舉罷免法》嚴格規範近期流傳的各式「不明來源民調」，以維護初選公平性與制度正當性。對此，民進黨表示，中央黨部從未針對初選縣市執行及發布任何內參民調，一切秉持公平、公正、公開原則，務求初選順利完成，贏得明年選舉。

陳亭妃指出，近期有特定媒體及管道發布所謂「內參民調」或網路民調，卻未依法揭露調查單位、主持人、執行時間、抽樣方式、母體與樣本數、誤差值及經費來源等必要資訊，已明顯違反《選罷法》第53條相關規定。她強調，這類資訊在選戰關鍵時刻快速擴散，不僅可能誤導選民，也對黨內公平競爭造成實質影響。

民進黨表示，中央黨部目前從未針對初選縣市執行及發布任何內參民調。中央黨部針對需舉行初選縣市，一切秉持公平、公正、公開原則，依照黨內程序進行相關選務工作，務求初選順利完成，推舉最適合人選，贏得明年選舉。

民進黨表示，距離初選將近，特別請相關媒體及民調單位，一切皆依《選罷法》第53條第一項規定：「政黨及任何人自選舉公告發布或罷免案成立宣告之日起至投票日十日前所為有關候選人、被罷免人或選舉、罷免民意調查資料之發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源。」民進黨敬請各媒體及各單位配合辦理。

民進黨副秘書長何博文今受訪表示，民進黨並沒有公布任何內參民調，內部也沒有針對初選縣市做內參民調。他認為，比較有可能是民進黨各個陣營的候選人，自己內部有做內參民調。

