陳亭妃不簽「切割郭信良」協議就不挺？林俊憲說話了：賴清德一定馬上叫她簽

民進黨立委陳亭妃成功贏下台南市長初選，不過她20日拜會「挺憲派」的台南市議長邱莉莉等議員時，因拒簽「切割郭信良」3點協議，雙方不歡而散。對此，立委林俊憲今（21）日親自回應，直言這個恩怨就是陳亭妃過去弄出來的，「賴清德主席一定會叫陳亭妃馬上簽吧！」



林俊憲在民進黨中執會前表示，他在選前就已公開說，每個人都要接受初選結果，他自己當然也是，這是黨員的責任，因此今天的提名，當然每個黨員都要接受黨中央的安排。

不過針對陳亭妃拒簽3點協議，林俊憲說，這是台南市的隱憂與危機，大家不能裝作沒看見裂痕，需要候選人去排除，畢竟這些議員過去都曾受到傷害，「這個恩怨是陳亭妃過去弄出來的，2次議長選舉都發生叛黨、跑票的事情，對議員傷害很大，需要一點智慧與耐心把它縫合。」

媒體詢問，若陳亭妃仍不簽協議，議員是否就無法團結力挺？林俊憲表示，他不知道未來會如何發展，「但應該每個人看到那3點，隨時都可以簽啦」，尤其是在台南牽扯光電弊案、貪污案的郭信良，「身為一個市長候選人，不應該再跟他有一些奇奇怪怪的關係。」



而關於陳亭妃是否會向黨主席賴清德請益此事，林俊憲直言，「那賴清德主席一定會叫陳亭妃馬上簽吧！」

