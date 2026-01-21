陳亭妃不簽3點協議！林俊憲喊裂痕不能裝沒看見：賴主席一定叫他馬上簽

記者劉秀敏／台北報導

民進黨立委林俊憲出席中執會前受訪（圖／記者劉秀敏攝影）

民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選中勝出，今（21）日將正式提名，然而陳亭妃20日拜會民進黨台南市議會黨團時，面對議員們提出包括「與郭信良明確切割」的三點協議，陳亭妃並未簽署，雙方未達共識。對此，民進黨台南市黨部主委郭國文認為，三點協議恐怕需要多點溝通，有各種方式可以處理，不要一下子全簽或是全部不簽，可以用漸進式的方式來達成；初選對手、立委林俊憲則表示，這是台南市所面對的一個隱憂，也是一個危機，「大家不能裝作這個裂痕沒有看見」。

廣告 廣告

「2026民進黨勝選共同聲明」提出三點協議保證：第一，秉持民進黨創黨40週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割；第二，不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人；第三，大選後的正、副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。此份聲明共有23人簽署，均為原「挺憲」市議員，但陳亭妃並未簽署。

針對陳亭妃拜會議會黨團，卻未簽三點協議一事，郭國文今日出席中執會前受訪表示，大家能見面都是好事情，畢竟剛選舉完，大家還是停留在選舉過程中一些理念上的分歧，希望能夠多碰幾次面、多溝通幾次，讓彼此之間共識的差距縮小。當然，有些可能無法一時之間完成，是否就暫時擱置，面對2026最終目標、達到勝選。

媒體關注，黨主席賴清德是否有特別叮嚀台南要團結？郭國文則說，賴清德最近沒有南下的場合，也沒有公開發表關於初選結果的後續回應。至於地方，現階段就他理解的部分，所有議員比較擔心、比較注意的重點是在於今天中執會各區域的提名額，所以他今天特別趕上來列席說明，希望以議員能過半、市長勝選為最重要目標。

郭國文認為，三點協議當中，一時之間恐怕需要多點溝通，「其實也可以先簽一點、保留一點、另外一點再談」，有各種方式可以處理，不要一下子全簽或是全部不簽，可以用漸進式的方式來達成。

至於是否認為陳亭妃可整合黨內議員？郭國文說，候選人的角色非常重要，基本上要去化解和溝通，相信每個候選人能初選過關，也相信他的智慧跟能力會有這樣的能耐。

民進黨立委、台南市黨部主委郭國文出席中執會前受訪（圖／記者劉秀敏攝影）

林俊憲受訪時則表示，選前他就公開說，初選的結果，每個人都要接受，這是黨員的責任，每個黨員都要接受黨中央的安排。談到陳亭妃沒簽三點協議，林俊憲直言，這是台南市所面對的一個隱憂，也是一個危機，「大家不能裝作這個裂痕沒有看見」，這部分確實需要候選人去化解跟處理。畢竟這些議員在過去都曾經受到傷害，這個恩怨是陳亭妃他們過去弄出來的，兩次議長選舉都發生叛黨跑票的事情，對這些議員的傷害非常大，這部分需要一些智慧、耐心去把它縫合。

媒體關注，若陳亭妃不願意做這樣的承諾，部分議員是否無法相挺？林俊憲表示，他不知道未來會怎麼發展，也不曉得外界怎麼看議員提出的三點徐義，但應該每個人看到那三點隨時都可以簽，尤其對於在台南扯出光電弊案、貪污案的郭再欽，「身為一個市長候選人，不應該再跟他有一些七七八八的關係啦。」其實可以假藉議員的這一點要求，剛好對外界做一點宣示。

至於陳亭妃是否還有與他接觸？林俊憲指出，他們在黨團每週都會見面、在立法院開會也會見面，「這個我想沒有問題。」媒體追問，陳亭妃是否可能向賴清德請益、請他調和鼎鼐？林俊憲則說：「請益喔？那賴主席一定叫他馬上簽吧。」

更多三立新聞網報導

拜會未達共識！綠議會黨團祭三協議要求「切割郭信良」 陳亭妃未簽署

傳1月底徵召何志偉選桃園市長？民進黨：選對會迄今為止完全沒有討論

綠初選落幕！賴清德1/21提名3縣市接班人 邀陳其邁等現任首長合體交棒

陳亭妃出線台南！謝龍介嗆「我還比她多選過一次」：該擔心的，不是我

