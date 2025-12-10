陳亭妃主張提升農漁產品價值打造多元產銷體系 以制度撐起青農返鄉底氣

陳亭妃提出「四季農・漁產～展現台南驕傲」政策主軸，強調要從制度面、科技面與市場面三管齊下，全面提升農漁產品價值，建立多元且穩定的產銷管道，讓農漁民敢投入、青農願返鄉。 圖：陳亭妃服務處提供

[Newtalk新聞] 「大台南農漁產品的未來，是台南鄉親最關心的事，未來的市長，不只要懂農漁，更要成為農漁民最穩定的靠山。」民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃提出「四季農・漁產～展現台南驕傲」政策主軸，強調要從制度面、科技面與市場面三管齊下，全面提升農漁產品價值，建立多元且穩定的產銷管道，讓農漁民敢投入、青農願返鄉。

陳亭妃指出，長期以來農漁民最大的風險，不只是天災，而是資訊落差與市場失衡。她主張建立完整的農漁業資訊平台，整合氣候、產量、價格、通路等即時資訊，作為農漁民投入漁苗與作物栽種的重要依據，避免一窩蜂搶種導致量多價跌、果賤傷農的惡性循環。她也提到，現行農業部已推動i-PLANT APP，可即時記錄農作物生長狀況，未來更應進一步強化農、漁災損通報的 SOP 系統，透過科技加快通報與補助速度，讓農漁民在面對風災、雨災時不再孤立無援。

談到青農返鄉，陳亭妃直言，關鍵不在口號，而在保障。她表示，自己擔任立法院經濟委員會召委期間，積極推動農民退休儲金制度相關修法，要求政府讓勞保與農保能「雙向銜接」，讓30到40歲、曾在城市工作、返鄉務農的青農，不必因身分轉換而失去過去累積的保障。她強調，「只要制度站在年輕人這一邊，青農回來的機會自然就會增加。」

陳亭妃也指出，農漁產品要真正翻轉，不能只靠生產端，更要打開市場端。她主張以「四季特色」為核心，串聯觀光的點、線、面，結合傳統市場的批發零售、網路世代的新型通路，加強內銷，同時透過冷鏈系統與加工場的完整串接，讓農漁產品在盛產時也能穩定去化、加工升值，不再因產量過剩而賤價求售。

她進一步舉例，玉井愛文芒果、七股洋香瓜透過成功打入日本市場，不僅建立品牌形象，也實質拉抬農民收益；面對目前日本缺米的結構性需求，她認為，如何有系統地推動台灣優質稻米外銷日本，將是農業升級的重要契機，「外銷不是選項，而是農漁業翻轉的必要之路。」

陳亭妃也回顧，民進黨政府近八年來，已逐步為農民建立完整的「三保一金」福利體系，包括農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險與農退儲金制度，讓實耕者都能加入保障，生育、傷病、喪葬與退休都有制度撐腰，真正讓農民「做得久、老得安心」。她強調，這都是她多年在立法院為農民一條一條爭取回來的制度成果。

「農漁民不是弱勢，而是台南最重要的根基。」陳亭妃表示，未來她要做的，不只是延續既有制度，而是把制度、科技與市場整合起來，讓農漁業成為一條有未來、有尊嚴、也能吸引年輕世代投入的產業，真正讓農漁民放心打拚，讓台南農漁業走向更穩、更遠的下一個世代。

