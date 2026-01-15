陳亭妃代表民進黨戰台南市長...林俊憲回「個人努力不夠讓大家失望」：2026需時間磨合、但我會盡力幫忙

民進黨台南市長初選結果今（15）日出爐，由綠委陳亭妃勝出，綠委林俊憲受訪時表示，「是我個人的努力不夠，這個結果讓大家失望了」，呼籲他的支持者大家要團結、他也會支持陳亭妃，民進黨只有團結才能打贏市長選舉，「這是一個團體戰，也許需要一段時間的磨合，但不管如何，他也會盡力來幫忙。」

民進黨台南市長初選，由立委陳亭妃、林俊憲兩人競爭，民進黨中央今日公布最終民調結果，最後由陳亭妃勝出，預計1月21日召開中執會正式提名。其中，陳亭妃支持度60.85%、林俊憲支持度58.16%。

廣告 廣告

林俊憲在台南受訪時表示，藉由這個機會跟所有支持者、競選團隊、夥伴和戰友表達對大家的感謝和抱歉，「是我個人的努力不夠，這個結果讓大家失望了」，但選戰未來還有更重要的路要走，接下來2026大選，他也會支持陳亭妃委員，民進黨只有團結才能打贏市長選舉。

林俊憲再次呼籲支持者，大家不要失望，繼續一起愛台南、為台南打拼，只要團結努力，讓台南成為守護台灣民主自由最重要的堡壘。

媒體問及，後續議員選舉如何團結？林俊憲重申，當然呼籲他的支持者，大家要團結，市長候選人最重要的責任，是要讓黨提名的議員有最多席次的當選，這是一個團體戰，也許需要一段時間的磨合，但不管如何，他也會盡力來幫忙。

林俊憲直言，要打贏2026大選不容易，民進黨一定要團結，呼籲大家接受，並尊重這樣的初選結果，大家不要失望，未來繼續努力，「讓我藉此機會跟大家感謝和抱歉，是我努力不夠啦，謝謝支持者、夥伴有你們真好，謝謝你們一路的陪伴。」

（圖片來源：林俊憲辦公室）

更多放言報導

民進黨台南市長初選陳亭妃勝出、贏過林俊憲2%多！中執會預計1/21提名

林俊憲競選車隊「掃街國內半導體重鎮」！喊話「持續以南科為核心」結合產業、交通與生活機能「讓台南發展更加均衡」！