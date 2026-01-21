陳亭妃保證立委補選絕無郭信良 拒簽「共同聲明」因市長是公共財

民進黨台南市長初選勝出的陳亭妃，21日接受媒體人黃光芹政論節目《中午來開匯》專訪。（本報資料照片）

民進黨台南市長初選落幕，立委陳亭妃勝出，但地方派系整合仍餘波盪漾。台南市議會民進黨團20日要求陳亭妃簽署聲明，切割無黨籍前議長郭信良，引發關注。陳亭妃21日受訪時，直言自己身為市長候選人是「公共財」，目標是讓民進黨全壘打，而非偏袒特定人；她還首度鬆口保證，未來的立委補選，「絕不會有郭信良這個選項」。

陳亭妃接受媒體人黃光芹政論節目《中午來開匯》專訪，針對昨天拜會台南市議長邱莉莉時，遭多位林俊憲陣營議員「突襲」，要求簽署「2026民進黨勝選共同聲明」3點協議，直言這應該是「頭一招」，事前完全不知情。

「市長就是公共財！」陳亭妃強調，她的目標是2026民進黨在台南大贏，並為賴清德總統2028大選墊下最強底氣。她認為，市長不可能獨厚哪位候選人，而是要爭取所有民進黨議員都能全壘打。對於未簽署聲明，她淡然表示「尊重」，並認為在初選剛結束的時間點，地方確實需要宣洩管道，但未來大家「都在同一艘船上」。

針對外界質疑她與郭信良的關係，陳亭妃也多次澄清強調，「郭信良並未參與此次初選」，大家想太多了。至於未來正副議長人選，她更明確表態，將以民進黨籍為原則。

至於媒體人吳子嘉爆料，指陳亭妃若當選市長，留下的立委空缺，恐由郭信良對決林飛帆。陳亭妃對此嚴正駁斥，並透露已私下致電吳子嘉，並直言「我認為郭信良不適合擔任立委的角色」。

陳亭妃進一步分析，郭信良的基層實力雖深厚，但立委工作性質不同，每天要搭6點03分的高鐵北上，非常辛苦。她還斬釘截鐵地保證，台南立委補選名單中，「絕對不會有郭信良」。

外界也關心她何時辭去現任立委職務投入選戰？陳亭妃認為，這並非她個人問題，目前包括何欣純、賴瑞隆、劉建國等多位同黨立委，也都面臨轉戰縣市長的情況。這部分會完全尊重黨中央的決議，看是要就職前辭職，還是大家統一行動，「一切待黨中央裁示」。

最後，陳亭妃也呼籲派系紛爭應適可而止，並重申現在連議員初選都還沒開始，討論立委補選實在大驚小怪。她強調，未來會持續與基層溝通，以最穩健的腳步守住民進黨在台南的執政根基。

