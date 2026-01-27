陳亭妃偕挺妃議員到市府請益 黃偉哲力挺：品質保證傳下去

贏得民進黨台南市長初選的立委陳亭妃（左6）27日上午偕同挺妃議員，到台南市政府拜會市長黃偉哲（右6）進行市政請益。（郭良傑攝）

贏得民進黨台南市長初選的立法委員陳亭妃27日上午偕同在初選中挺她的8位議員，一同至台南市政府向黃偉哲市長請益，會後黃偉哲表示，我們有責任要把綠色執政、品質保證的精神傳遞下去，對打贏這場選戰有充分的信心。陳亭妃表示，此次拜會希望是一棒接一棒，棒棒是強棒，重要的是未來如何無縫接軌市政工作。

今天陪同陳亭妃到市府拜會黃偉哲的市議員包括蔡秋蘭、陳秋萍、周麗津、吳通龍、李偉智、陳碧玉、陳亭妃的胞妹陳怡珍，及準備交棒給女兒郭品辰的郭清華等人。陳亭妃、黃偉哲兩人從市府2樓中庭並肩走到市府貴賓室，過程中兩人相談甚歡，並強調有信心打贏年底市長選戰，完成交棒。

黃偉哲表示，他的任期剩下11個月，接下來要把市政延續及地方需要反映給陳亭妃知道；陳亭妃是民進黨提名的台南市長參選人，作為黨員每個人都有義務要延續綠色執政；台南縣市過去的縣市長陳唐山、張燦鍙、蘇煥智、許添財、賴清德，到李孟諺代理市長，延續到現在，我們有責任要把綠色執政、品質保證的精神傳遞下去，對打贏這場選戰有充分的信心。

陳亭妃表示，此次特地拜會黃偉哲市長，希望一棒接一棒，棒棒是強棒！台南市在賴清德總統擔任市長時，奠定很多建設基礎，黃偉哲市長也做了很深的扎根，她未來要做的，就是把他們做好的建設，尤其中央和地方努力的成果，如何點線面的串連起來，做到更大的擴張，把能量做得更大。

陳亭妃強調，此次來請益拜會，面對未來要如何無縫接軌，把市政做一步步延伸，是很重要的。

