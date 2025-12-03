陳亭妃傳拒政見會提問 林俊憲：讓市民看清真材實料與空心草包
民進黨中央日前針對初選電視政見發表會進行協調，台南、高雄加入提問環節。有媒體報導，台南市長參選人、立委陳亭妃堅拒提問環節，立委林俊憲則堅持納入。對此，林俊憲今（3）日表示，「候選人到底是真材實料還是空心草包，試一下就知道了」，也趁這個機會讓選民可以來做比較、來了解，候選人到底有沒有準備好當市長、準備為台南服務。
林俊憲表示，要競選市長當然要提出你的施政藍圖，未來要如何為台南市做事，如何服務檯南市民。自己是很負責任的，每週逐一很清楚地提出來，但是呢，看到自己的對手陳亭妃委員，每次都說「八年前怎樣」，八年前的台南跟現在已經有很大不一樣，她所謂的政治白皮書，在網絡時代完全找不到，「我不知道是一個空有的名字嗎？」
林俊憲續指，陳委員提到「蘭花園區」，如果八年前有在關心，那請問八年來台南市的蘭花園區一事無成、進度零，一直到賴總統上任，自己特別跟總統討論請託，第一個需要預算，幾十億的預算，請總統同意支持、農業部再來執行；第二，提高台南市蘭花園區的位階，不再附屬於屏東，而是在台南成立一個農業部下的三級攤位。位階的提升以及預算的爭取才是重要，那過去八年來有在關心、有在蹲點有什麼用？「一事無成、毫無進度，所以拿這個來比，我是覺得很荒謬，好像有一點自曝其短。」
林俊憲提到，候選人有政策發表會，當然需要有提問，而不是去那邊照稿念。要知道候選人到底是真材實料還是空心草包，試一下就知道了，剛好也趁這個機會，讓選民可以來做比較、來了解，這個候選人到底有沒有準備好當市長、準備為台南服務。所以自己才提出，當然需要有提問環節，自己甚至主張可以多場次，因為黨中央準備了五天，只有三個縣市在初選，其它有多出來的時間，自己認為多幾場，可以讓選民有更多的機會來了解候選人，也讓候選人有更多的場次可以發表。
林俊憲說，很可惜自己的對手反對，她只敢要一場，不敢要提問的部分。但還好抽籤後是加入提問，這樣一種政見發表會的模式，也讓市民可以更進一步瞭解候選人。
林俊憲強調，「候選人到底是真材實料還是空心草包」，政見發表會甚至能夠現場接受提問，讓候選人有臨時反應等等相關，給做一個綜合的衡量，讓市民來了解哪一個候選才是最好的一個市長。
