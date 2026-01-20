陳亭妃公布「一馬當先」春聯 展現勇於向前意象





農曆新年將至，立法委員陳亭妃20日正式公布今年春聯主題「一馬當先～陳亭妃」。春聯以喜氣紅色為底，中央以斗大書法字體呈現「一馬當先」四字，筆勢奔放、氣勢十足，並搭配「陳亭妃」落款，整體設計簡潔大方，展現濃厚年節氛圍與勇於向前的意象。

活動現場包括市議員陳秋萍、陳碧玉、蔡秋蘭、李偉智、周麗津、陳怡珍、吳通龍，以及蔡旺詮執行長等人到場，共同為新年揭開序幕。陳亭妃也在現場親自介紹春聯設計理念，與出席貴賓交流討論書法筆勢與寓意，氣氛溫馨而莊重。

陳亭妃強調，今年完全以書法呈現春聯，是希望透過傳統筆墨，傳遞穩定、踏實與累積的力量，呈現出一馬當先的氣魄。書法是一筆一畫寫出來的厚度，也是一種耐心與定力，這正是我一路走來所相信、也所堅持的精神，這份春聯能陪伴市民迎接嶄新一年，帶來向前的勇氣與祝福。

