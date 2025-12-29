陳亭妃冷回台南議長跑票事件「關我什麼事」 郭國文轟：羞辱台派支持者

郭國文在臉書發文對陳亭妃提出質疑，並痛批陳亭妃的發言是「羞辱台派支持者」。資料照，陳祖傑攝



民進黨台南市長初選競爭進入白熱化，27日舉行台南市長黨內提名人政見會時，立委林俊憲於結論環節提及立委陳亭妃涉入台南市議會議長選舉跑票事件，暗諷陳亭妃背骨、傷害民進黨，陳亭妃則冷回「關我什麼事」。民進黨立委、台南市黨部主委郭國文今日（12/29）在臉書發文批評，陳亭妃為爭取台南市長已準備8年，卻從未意圖修補過去背叛累積的傷痕，如今還用一句「關我什麼事」意圖淡化大家的記憶，羞辱對跑票事件銘記在心的民進黨人和台派支持者。

民進黨27日舉辦台南市長黨內提名人政見會，立委林俊憲於結論環節提及台南議長跑票事件，並指出總統賴清德當年之所以能團結大家，就是因為大家信任賴清德，賴清德從未背骨、從未跑票、從未傷害民進黨，暗諷陳亭妃背骨。陳亭妃則冷回「議會的事關我什麼事」，還稱最近發生民進黨議長、副議長要跟國民黨換票，為什麼這些不講？

針對陳亭妃的言論，郭國文今日在臉書發文提出4點質疑，指出2014、2018年兩度跑票的議員，正是始終站在陳亭妃身邊、這次初選盡心盡力輔選的議員，其中包括陳亭妃的親妹妹陳怡珍，「怎麼會跟你沒關係？」第二，台南市民進黨少數在地方議會占多數的地方，兩次跑票事件導致綠營痛失議長職，結果多次背叛民進黨的人，卻始終獲得陳亭妃的大力支持，「有妳當靠山，這不就是拋棄政黨紀律，為了利益護航自己人？」

郭國文接著指出，跑票事件的策劃者、同時也是最大受益者郭信良，是經法院認證妳的親密戰友，怎麼會說跟妳沒關係？2022年郭信良議長選舉失敗後，妳公開要求正副總統介入議長選舉、要求檢警調介入，當時議場選舉又「跟你有事了？」

郭國文批評，準備了8年的市長，但從未意圖修補過去背叛累積的傷痕，如今還用一句「關我什麼事」意圖淡化大家的記憶，對從2014跑票事件銘記在心的民進黨人，實在是一種羞辱。

郭國文強調，他從政以來一直都是為台灣打拼、為台南打拼，但陳亭妃從跑票事件為基礎，跟藍營、偏藍無黨籍議員打好關係，至今不斷向藍白陣營靠攏，「這才是妳必須跟台派支持者好好解釋的問題。」

郭國文也提出三問，質疑「到底為何你身邊的議員都是跑票議員？為何當初背叛民進黨後，至今還向藍白靠攏？假如林俊憲初選勝出，你會不會支持民進黨提名人選？」很遺憾地，這些都沒有在提問環節得到答案，希望初選民調前，陳亭妃能夠好好說明，給綠營支持者、給台南鄉親一個交代。

