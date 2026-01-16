陳亭妃出線台南！謝龍介嗆「我還比她多選過一次」：該擔心的，不是我

政治中心／綜合報導

對於民進黨台南市長初選陳亭妃出線，謝龍介臉書發文稱「該擔心的，不是我」。（圖／翻攝自謝龍介臉書）

民進黨台南市長初選結果出爐，立委陳亭妃以2.69％的差距，險勝立委林俊憲，成功出線，將獲得民進黨提名參選台南市長。對此，國民黨提名參選台南市長的立委謝龍介今（16）日在臉書發文說「該擔心的，不是我。」並認為陳亭妃首次參選市長，「我還比她多選過一次，經驗比她更豐富」。

謝龍介表示，昨天民進黨台南市長初選結果公布，陳亭妃擊敗林俊憲，很多鄉親好朋友都替我擔心，覺得林俊憲好打，陳亭妃不好打。

謝龍介說，他向大家報告：不管誰出線，選戰沒有好打的，尤其是在台南，感謝大家為他打氣，但請別為他擔心，未來11個月，他有戰略，有戰術，有節奏，有政策。相較於陳亭妃首次參選市長，「我還比她多選過一次，經驗比她更豐富」。

「該擔心的，不是我，是賴清德，以我對他的了解，昨晚，可能前天民調夜，就不好睡了。」謝龍介認為，不但台南鄉親，全國百姓都心知肚明，賴清德偏心林俊憲，去年風災期間，賴清德帶著林俊憲跟前跟後，拍照卡位，還叫陳亭妃少說點。並說「黨公職民代不顧同志情誼，各種尖酸刻薄，口誅筆伐，什麼背骨，賄選，品行不好，都說出口，比罵我還兇」。

謝龍介疑問表示，挺成這樣，卻被打臉，這還是在本命區台南市，賴神餘威，如今還剩多少？今年大選，全台會不會到處掛出「支持某某某，就是支持賴清德」？最後強調「該擔心的，不是我」。

