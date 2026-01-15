陳亭妃出線戰台南！民調贏林俊憲2% 對決謝龍介

民進黨2026台南市長參選人陳亭妃。（圖／東森新聞）





民進黨2026台南市長初選，「妃憲」大戰終於落幕！根據電話民調結果，陳亭妃以超過兩個百分點的差距贏過林俊憲，將對決國民黨的謝龍介。陳亭妃說，會盡快安排向賴總統請益以及拜訪林俊憲，她也特別感謝立委「王世堅」在關鍵時刻相助。

立委（民）陳亭妃：「我要謝謝堅哥，甚至是在最後，我們民調當天陪我掃街。」

民進黨台南市長初選民調出爐！與謝龍介對比結果，確定由立委陳亭妃以約 2.7％ 差距，擊敗林俊憲！立委（民）陳亭妃：「亭妃會趕快安排，我會向賴清德總統請益我們台南經驗，我也會來跟我們林俊憲委員，來做一個拜訪。」

就在民調公布的同一天、同一時間，好巧不巧，總統賴清德人就在台南關廟，視導陸軍砲兵指揮部。陳亭妃特別安排提早前往，但一直沒有互動機會，直到要提早離開、前往服務處前……。

陳亭妃特別走到總統身邊咬耳朵，總統也微微彎下腰，示意知道了，似乎也沒多說，反應耐人尋味。值得注意的是，林俊憲這個早上沒有現身，人在服務處等待結果。

立委（民）林俊憲：「也許需要一段時間磨合，但不管如何，我也會盡力來幫忙，我們接受並尊重這樣的初選結果。」

林俊憲表達尊重結果，但早一步確定披上藍袍、參選台南市長的立委謝龍介，這麼說。

立委（國）謝龍介：「她（陳亭妃）一直說跟我不熟，雖然跟我不熟，但我還是要誠摯恭喜她（陳亭妃），贏得民進黨的初選，進入戰鬥位置以後，就是準備跟賴清德正面對決。」

就因台南是綠營優勢選區，過去的初選競爭也更加激烈，大選要贏，各界都在看，兩人能否放下磨擦和成見。

