陳亭妃出線戰台南！黃暐瀚分析「賴清德布局思維」 曝南台灣選戰唯一重點

​民進黨台南市長初選結果出爐，確定將由立委陳亭妃代表綠營出戰、對決國民黨立委謝龍介；資深媒體人黃暐瀚指出，總統賴清德屬意的立委林俊憲落敗，顯示出「德意志」的陰謀論只是無稽之談。黃暐瀚直言，政治雖然複雜，但要辦一場公平、公正且公開的初選，則沒有這麼困難，民進黨對於2026大選的最基本原則，就是「派最強的出來」而已。

「何謂德意志？」黃暐瀚透過臉書表示，高雄市初選由立委賴瑞隆險勝後，出現了暗指賴清德介入的「德意志」說法，然而相關傳聞沒蔓延幾天，賴清德支持的林俊憲就在台南初選落敗，其中被視為「國王調配器」的「黨中央民調」，陳亭妃還贏了林俊憲5.3%。

立委陳亭妃黨內初選勝出，將代表民進黨參選台南市長。（民進黨中央提供）

黃暐瀚直言，如果民進黨初選真的只看「德意志」，那林俊憲輸給陳亭妃唯一的解釋，只可能是林俊憲被賴清德衝康，還故意衝到輸。

「會有人這麼做？有可能會這樣做嗎？」黃暐瀚解釋，雖然政治很複雜，但要辦一場公平、公正且公開的初選並不難，且賴清德更不可能為了讓自己人出來選，想盡辦法搞得民進黨大選慘敗，甚至輸掉台南、高雄，導致他（賴清德）不得不辭去黨主席，親手葬送2028連任的機會。

黃暐瀚指出，從台南、高雄、嘉義初選「賴系人馬僅1人出線」的情況看來，所謂的「德意志」並不是派自己人出線，而是單純「派最強的出來」。

