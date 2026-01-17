陳亭妃出線戰謝龍介 葉元之喊「藍軍機會還是很高」原因曝

2026台南市長選舉，國民黨已確定由立委謝龍介出戰，民進黨初選民調結果，立委陳亭妃民調勝林俊憲，差距2.69個百分點，將爭取成為台南400年來首位女性市長。針對台南市長選情，國民黨立委葉元之認為，憲妃之爭幾十年了，已經是幾十年的心結，所以藍軍機會還是很高。

葉元之日前在《鄉民大學問》節目中表示，兩三個禮拜前，謝龍介是台南市主委，他幫台南市黨部辦募款餐會，本來訂100桌，結果後來一直加， 加到140桌。原因是因為大家認為他這次機會很高，所以願意來參加，因擺不平，所以一直加桌。

葉元之接著表示，如果以國民黨的角度，我們當然是希望林俊憲可以勝出。因為林俊憲出線的話，陳亭妃有可能會覺得被打壓，出的力道可能會差一點，現在是陳亭妃出來，賴清德就是再討厭陳亭妃，畢竟他更討厭謝龍介，所以他一定會全力輔選，見縫插針的機會就小一點。

葉元之認為，林俊憲個人可能跟陳亭妃需要很長的時間去化解，他們兩個都是民進黨團的立委，需要安排時間拜會嗎？可見林俊憲跟陳亭妃現在的關係，最遠的距離，就是你在我旁邊，可是你不知道我希望你支持我，這就是他們現在心情的寫照，所以他們需要很長的時間來化解。

葉元之表示，當然國民黨沒這個問題，全力支持謝龍介。而且憲妃之爭幾十年了，他們已經是幾十年的心結，林俊憲是怎麼罵陳亭妃的，所以他認為，國民黨的機會還是很高。

