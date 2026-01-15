陳亭妃出線撂話6戰6勝，謝龍介贏面增還減？本人喊話開打前「一起做件事」

2026年縣市首長選戰腳步進逼，民進黨競爭激烈的「南二都」人選先後出爐！繼立委賴瑞隆以極小差距打敗立委邱議瑩，在高雄市長初選中勝出後，民進黨今（15）日公布台南市長初選民調，立委陳亭妃以不到3個百分點的差距擊敗立委林俊憲出線。對此，數度在台南交手、國民黨台南市長參選人謝龍介則發文祝賀，大讚陳亭妃是「可敬的對手」，表示期盼打一場高格調的選戰。

民進黨中央今在副秘書長與兩名初選參選人共同開箱下，台南市長初選民調出爐，共計3家執行機構中，陳亭妃在中央黨部與精湛調查中分別拿下62.39%、61.93%的支持度，領先黨內對手；山水調查則由林俊憲以58.37%​略為領先陳亭妃的58.23%；經平均計算後，陳亭妃最終以2.69個百分點的差距勝出，預計將在下周舉行民進黨中執會中被正式提名。

廣告 廣告

（民進黨中央提供）

林俊憲：會全力支持陳亭妃

對於初選落敗，林俊憲在臉書表示，這樣的結果代表他個人努力不夠，完全尊重，也坦然接受市民的選擇。他強調，未來將全力支持陳亭妃，因為唯有團結的民進黨，才能在大選勝出。陳亭妃今受訪時則表示，會將林俊憲提出的意見都納入政策中，也會盡快向總統賴清德、市長黃偉哲請益台南經驗，她有信心能「六戰六勝謝龍介」、議員全壘打。

謝龍介則在臉書打趣道，雖然陳亭妃現在都說跟自己不熟，但仍是誠摯恭喜陳亭妃，這一路走來真的不容易，未來期待與她打一場高格調的選戰。謝龍介並在文中「具體承諾」，不做假民調、不造謠抹黑、不雇用網軍、不買票賄選，不涉入光電，且看板減量並美觀，這是他對台南市民，與全體國人的保證；他也拋磚引玉，希望陳亭妃能與他共同簽訂公開透明的選戰公約，讓台南市成為優質選戰的標竿，讓市民引以為榮，「翻轉台南市，達成4年前未竟全功的政黨輪替，我們不只要贏，還要贏的堂堂正正，光明磊落。」

更多風傳媒報導

