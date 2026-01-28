陳亭妃出線民調遭質疑 王世堅喊話：輸了要放下、別唱反調

民進黨立委王世堅中執會前受訪。楊亞璇攝



民進黨台南市長初選「憲妃大戰」結果出爐，由陳亭妃獲提名參選台南市長，卻餘波盪漾。民進黨上週中執會上，中執委黃守達質疑，三縣市初選中，台南有被國民黨介入的痕跡。對此，挺妃立委王世堅表示，「如果對方還是不能放下，如果心有未甘的話，那了不起就你支持少一點嘛，但是大家不要唱反調，大家要團結嘛。」

民進黨三縣市初選民調落幕，黃守達於上週中執會中提出意見，同樣三都進行初選，但民調結果，高雄市、嘉義縣國民黨假想敵的支持度懸殊不大，台南差距卻很大，當林俊憲對上國民黨對手謝龍介，謝龍介有20％左右支持度，陳亭妃對上謝龍介時，謝只有10%左右，質疑台南初選有被國民黨介入的痕跡，盼黨中央正視藍白介選問題。

對此，王世堅今出席中執會前受訪表示，所有研究、所有質疑等大選過後，下一次的初選前，大家好好來研究。不能說平常不研究、不準備，然後到輸贏出來了以後，誰質疑誰有問題，那那別人也可以去質疑其他縣市勝出的囉？那只要勝出的都要被質疑嗎？

他強調，中央黨部的民調一向都是很公平、公正、公開的，要檢討可以，不要在這個時間，這個是大家要團結一致來追求勝選的時候。不能說贏了那就叫人家團結，你輸了就說「這個要來檢討，這個是不是有什麼問題？」這個看法是不對的，要一致的標準。

王世堅認為，陳亭妃在台南，贏得正大光明，而且合乎情理、意料之中，如果大家有跟著去掃街，他陪著陳亭妃去掃了兩天，所看到的民眾的熱烈的反應，其實在掃街的第一個小時裡面，我就認為四個字啦，大事底定，那態勢是很明顯的，他也是選舉過很多次，對這樣子的感受很深，他相信這樣子的公平公正公開的民調的結果，那就應該各方都要尊重。

王世堅指出，「如果對方還是不能放下，如果心有未甘的話，那了不起就你支持少一點嘛，但是大家不要唱反調，大家要團結嘛。」團結就是最難得的就是說，輸了還願意幫對方，這才是團結的真諦，以陳的個性、為人處事，其實她在勝選以後，她一樣是很低調的，有去向先前在初選沒支持她的一一去拜訪、表達善意，也呼籲團結，她的做法是對的。

王世堅說，如果大家不願意支持，當然每個人的權利嘛，不過希望說檯面下就好，不要把這個問題檯面化，對大家都不好，這違反了賴主席呼籲的，賴主席一再的呼籲，黨內初選完以後，大家就要團結，把先前的疙瘩放一邊。這是為整個黨、為整個國家好。

