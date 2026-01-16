陳亭妃出線民進黨穩了？藍議員搖頭「難關正要開始」：初選這事已重傷綠營

​​民進黨台南、高雄初選結果先後出爐，分別由立委陳亭妃、賴瑞隆出線，在台南市部分，被視為總統賴清德嫡系子弟兵的立委林俊憲，最終以2.69％差距落敗；國民黨議員鍾沛君分析，雖然民進黨過往在初選結束後都能快速調整、團結，但這次狀況完全不同，「真正的難關正要開始」。

鍾沛君在《57爆新聞》節目中指出，在過往的初選中，民進黨都能在結果出爐後快速癒合，但這次台南市卻稍有不同；鍾沛君解釋，林俊憲在初選過程中，大動作指控陳亭妃曾涉入議長跑票事件，這不僅傷害了台派支持者、更傷害了民進黨。

「這是傷筋動骨的」，鍾沛君表示，如今林俊憲落敗，要怎麼調整當時的說法、立場改去支持陳亭妃，甚至召回選票，都成了一大難題，畢竟現在民進黨在台南市的唯一選擇，政事在初選時被林俊憲陣營罵到一文不值的人，「要一夜之間翻轉很困難」。

