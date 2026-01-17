陳亭妃出線謝龍介沒戲了？ 葉元之：藍軍這一仗機會仍非常高！

民進黨立委陳亭妃在台南市長初選擊敗同黨立委林俊憲成功出線，將在年底的台南市長選戰中與國民黨立委謝龍介一較高下。儘管過去數次民調，陳亭妃都遠高於謝龍介，但是國民黨立委葉元之分析選情時指出，過去「憲妃之爭」纏鬥幾十年，這個心結也會影響民進黨地方整合，所以他認為，藍軍在這一仗的機會仍然很高。

民進黨立委陳亭妃。（資料圖／中天新聞）

葉元之日前在《鄉民大學問》節目中透露，兩三個禮拜前謝龍介擔任台南市主委時，為台南市黨部辦理募款餐會，原本預訂100桌，最後因為報名踴躍不斷加桌，最終增加到140桌。葉元之表示，會場不斷加桌的原因就是大家認為謝龍介這次機會很高，所以願意來參加捧場。

廣告 廣告

國民黨立委葉元之。（資料圖／中天新聞）

葉元之進一步分析，從國民黨的角度來看，原本希望林俊憲能夠勝出，因為若林俊憲出線，陳亭妃可能會覺得被打壓，在大選時出力的力道可能會差一點。但現在陳亭妃出線後，即使總統賴清德再討厭陳亭妃，但他更討厭謝龍介，所以一定會全力輔選，國民黨見縫插針的機會就小一點。

葉元之認為，林俊憲個人可能跟陳亭妃需要很長的時間去化解關係。他指出，兩人都是民進黨團的立委，卻還需要安排時間拜會，可見林俊憲跟陳亭妃現在的關係有多緊張。葉元之形容，最遠的距離就是你在我旁邊，可是你不知道我希望你支持我，這就是他們現在心情的寫照，因此需要很長的時間來化解。

葉元之強調，國民黨沒有整合問題，會全力支持謝龍介。他特別提到憲妃之爭已經纏鬥幾十年，兩人之間已經是幾十年的心結，林俊憲過去如何批評陳亭妃都還歷歷在目。基於這些因素，葉元之認為國民黨在台南市長選戰的機會還是很高。

延伸閱讀

中天記者遭羈押檢方指涉《國安法》 國防部：相關案情不予評論

影/中天記者遭羈押 張啓楷哽咽：不要重蹈白色恐怖夢魘

中天記者與5軍人遭羈押 橋頭地檢署證實涉《國安法》