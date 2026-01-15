陳亭妃出線！喊話賴總統不用擔心 本命區2028選票贏過2024

陳亭妃表示，有信心，六戰六勝謝龍介，和議員們組成最強陣容，打出漂亮全壘打。（圖：陳亭妃提供）

民進黨台南市長初選結果出爐，立委陳亭妃以2.69%微幅差距險勝立委林俊憲，陳亭妃表示，感謝一路以來人民的陪伴與鞭策，讓她在服務台南的道路上始終不敢鬆懈。她強調，現在邁入第28年，人民要繼續鞭策我，共同承擔新任務，「要和所有台南人作伙把台南顧好。」

陳亭妃指出，27年來的每一步，都不是一個人走過來的，是人民陪她一路走過來，她也要特別感謝所有不斷提醒她、磨練她的好朋友，「正因為有這些聲音，讓我時時刻刻提醒自己、要求自己，不能辜負人民的期待。」她強調，政治不只是掌聲，也需要承擔與自省，而這正是她一路走來始終放在心上的事。

陳亭妃特別感謝王世堅委員在此次初選過程中，三次在最關鍵時刻站出來相挺。她強調，未來自己將繼續秉持一路走來的鐵馬精神，用行動政府、行動市長、行動正能量，真正走進基層、走到人民身邊，並以女力的溫柔與韌性，為台南帶來更踏實、更有感的改變。

談到未來，陳亭妃也特別感謝賴清德總統。她指出，自己在政見發表會中曾提到，賴清德當年參與第一屆大台南市長初選的過程，是她非常重要、也非常珍貴的學習歷程。「在行政資源有限的情況下，賴清德堅持『人民最大』的精神，最終贏得初選」

陳亭妃進一步表示，未來也將持續向賴總統請益台南治理的經驗，並向賴主席保證，2026年的台南市長選舉一定不會讓他擔心，而且「一定要大贏」，為2028年賴清德總統連任奠下最穩固的基礎。她強調，台南是賴總統的本命區，在藍白合態勢下，更要在台南贏得比2024年更亮眼的成績。（陳婉玲報導）