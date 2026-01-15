陳亭妃出線！民進黨台南市長初選民調出爐 平均60.86%險勝林俊憲

民進黨佈局2026年縣市首長大選，備受矚目的台南市長初選民調結果今（15日）正式出爐。民進黨中央稍早公布詳細數據，本次初選採對比式民調，對手設定為國民黨籍謝龍介，並委託中央黨部、山水、精湛三家機構進行調查，最終由立委陳亭妃以平均 60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的 58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。

根據民調報告顯示，在三家執行機構中，陳亭妃在「中央黨部」與「精湛」的調查中皆取得顯著領先，分別拿下 62.3917% 與 61.9360% 的高支持度；林俊憲則在「山水」民調中以 58.3703% 微幅領先陳亭妃的 58.2395%。經3家機構數據平均計算後，陳亭妃最終以約 2.69個百分點的差距勝出，預計將於下週中執會獲得正式提名，這也意味著她將與國民黨參選人謝龍介進行第六度的正面對決。​

（民進黨中央提供）

民進黨指出，今（15）日民進黨秘書長徐國勇指派副秘書長何博文全程和兩位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場兩位候選人代表。過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。

對於初選結果，林俊憲指出，各位台南鄉親、所有支持民進黨的朋友，謝謝大家這段時間的支持與鼓勵。今天的初選結果，代表他個人努力不夠，完全尊重，也坦然接受市民的選擇。接下來他將全力支持陳亭妃，與所有同志站在一起，團結向前，因為唯有團結的民進黨，才能在大選勝出。林俊憲提到，再來他要感謝所有台南隊的競選夥伴，以及所有曾經站出來力挺我的好戰友，有你們真好。請大家不要失望，繼續一起愛台南，為台南打拼，台南尚好，謝謝大家。



