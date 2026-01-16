陳亭妃出線 謝龍介:賴須擔心

謝龍介十六日於臉書貼文指出，民進黨市長初選結果，賴總統須擔心。（記者翁順利取自臉書畫面）

記者翁順利∕台南報導

民進黨台南市長初選結果於十五日公布，陳亭妃擊敗林俊憲，很多民眾好朋友都替謝龍介擔心，覺得林俊憲好打，陳亭妃不好打；謝龍介特地於十六日於臉書回應表示，該擔心的，不是他，而是賴清德總統。

謝龍介在臉書指出，不管民進黨誰出線，選戰沒有好打的，尤其是在台南，感謝大家為他打氣，但請別為他擔心，未來十一個月，他有戰略，有戰術，有節奏，有政策。相較於亭妃首次參選市長，還比她多選過一次，經驗比她更豐富。

謝龍介表示，以他對賴清德總統的了解，昨晚，可能前天民調夜，賴總統就不好睡了。因為不但台南鄉親，全國百姓都心知肚明，賴清德偏心林俊憲，去年風災期間，賴清德帶著林俊憲跟前跟後，拍照卡位，還叫亭妃少說點。黨公職民代不顧同志情誼，各種尖酸刻薄，口誅筆伐，什麼背骨，賄選，品行不好，都說出口，比罵他還兇。

挺成這樣，卻被打臉，謝龍介認為這還是在本命區台南市，賴神餘威，如今還剩多少？今年大選，全台會不會到處掛出「支持某某某，就是支持賴清德」？所以該擔心的，不是他，而是賴總統。

謝龍介這次臉書於下午四時發表，截至晚間七時已有七千多位臉友按讚。