陳亭妃出線！鄭麗文曝謝龍介有100%信心：若非信偏差民調他已是台南市長

記者陳思妤／台北報導

民進黨台南市初選結果出爐，確定由立委陳亭妃出線對決國民黨立委謝龍介。對此，國民黨主席鄭麗文今（16）日稱，謝龍介跟她說有百分之百的信心，且如果不是上次大家聽信嚴重偏差的民調，恐怕現在台南市長已經是謝龍介。她還說，藍白合一切按照既定流程積極推動，今天中央黨部對宜蘭、台中進行正式協調，一切等協調結果，人選產生後會以兩黨平台協商模式進行協商。

陳亭妃將對決謝龍介，鄭麗文今天受訪時表示，民進黨在高雄、台南先後完成提名，國民黨之前已提名高雄柯志恩、台南謝龍介，在民進黨提名後就開始正式起跑，對柯志恩跟謝龍介都是有100%信心，問政品質一流、專業認真一流、對地方深耕更是全心全意，且感受到南台灣民眾民心思變、民氣可用，希望年底能夠順利地翻轉，為南台灣帶來新的陽光、新的希望。

鄭麗文還說，謝龍介私下跟她表達了「百分之百高度的信心跟勝選的決心」，上次只差一點點，「如果不是大家聽信非常嚴重偏差的民調，恐怕現在台南市長已經是謝龍介」，這次大家學聰明了，且謝龍介起點跟過去不一樣，拜訪跟輔選過程地方所有議員還有謝龍介本人都感受到，民情的熱情跟以往完全不同，所以這次是深具信心，也抱著必勝決心。

媒體也追問，台中和宜蘭藍白合進度？鄭麗文稱，藍白合目前一切按照既定流程積極推動，按照國民黨宣布的遊戲規則，會先進行黨內的協調，今天中央黨部對宜蘭、台中進行正式協調，一切等協調結果，人選產生後會以兩黨平台協商模式進行協商，最後透過公開程序產生藍白共推的人選。

