陳亭妃列「總預算持續卡關後果」喊話謝龍介：聽聽鄉親心聲

立法院程序委員會昨（27）日再次阻擋今年度中央政府總預算、院版《財劃法》草案。民進黨台南市長參選人陳亭妃喊話國民黨台南市長參選人謝龍介，讓總預算付委審查，讓台南的建設繼續前進，才是最該做的事，並強調中央總預算若持續卡關，台南市將有126項中央補助計畫、超過70億元的經費面臨斷炊風險。

陳亭妃今在臉書以「中央預算卡關，台南建設停擺，心裡真的很沈重」為題發文，喊話台南出身的立委謝龍介，對台南這片土地都有責任，監督政府是職責，但「凍結總預算」不應該變成政治惡鬥的籌碼，更不該讓台南市民成為犧牲品。

陳亭妃進一步指出，中央總預算若持續卡關，台南市將有126項中央補助計畫、超過70億元的經費面臨斷炊風險，這攸關台南人的日常生活與福利，並提及包括一、治水工程不能等：台南許多低窪地區，像麻豆總爺東北勢排水、佳里海埔排水、安定新吉排水以及後壁菁寮排水等工程，原本都等著中央預算到位要發包，汛期快到了，若因預算被卡，導致工程延宕，萬一今年又淹水，請問這筆帳，要怎麼跟鄉親交代？

二、交通建設不能斷：台南人等幾十年的鐵路地下化，新一階段的21億元工程款正在等這筆預算；還有廣大通勤族依賴的TPASS月票，目前預算僅能再撐一個月，難道要看著年輕人、上班族的交通負擔再次增加嗎？

三、育兒照顧不能縮：好不容易爭取到0.63億元，要在台南增設6個公共托育設施，還有長照 3.0的新增經費，當中央預算卡關，對新手爸媽和失能長者的承諾全變成國民黨政治鬥爭下的犧牲者。四、財政壓力不能扛：台南財政不如其他五都，現在預算卡關，市府可能被迫多舉債59億元，光這一年利息支出就會增約1億元，本可用來蓋公園、整修老舊校舍的錢，卻被拿來填補政治鬥爭留下的坑。

陳亭妃呼籲謝龍介，政治立場可以不同，但建設家鄉的腳步不能停，「請你聽聽台南鄉親的心聲，不要再阻擋總預算」，強調應該在議事廳裡理直氣壯地討論政策，而不是用「無差別凍結」的方式，卡住台南的發展，台南的福祉，應該高於黨意，讓總預算付委審查，讓台南的建設繼續前進，才是身為台南立委最該做的事。

