陳亭妃初選出線！昔5戰5勝謝龍介 2人學經歷比較曝光

民進黨本週進行2026年縣市長初選電話民調作業，眾所矚目的台南市長初選電話民調14日晚間壓軸登場，民進黨今（15）日上午揭曉結果，立委陳亭妃獲得60.85%順利出線，將代表民進黨對決國民黨台南市長參選人謝龍介。對此，《三立新聞網》製作一張對比圖，幫助讀者清楚掌握兩人的背景。

陳亭妃與謝龍介兩位政治人物在背景與資歷上各具特色，從學歷路徑來看，陳亭妃在臺南完成基層教育後，畢業於文化大學，並進一步取得長榮大學經營管理碩士及博士學位；謝龍介同樣紮根於臺南在地校園，於遠東科技大學畢業後，取得國立成功大學管理學院的高階管理碩士。

社會與政治經歷上，陳亭妃早期具備媒體實務背景，曾任新聞記者與主播，隨後投入政壇，歷任多屆臺南市議員與立法委員，並在黨內擔任中常委及地方黨部主委。謝龍介則擁有長期的議會資歷，曾任臺南市議會多屆議員及直轄市議員，在黨務系統中亦擔任過國民黨副秘書長及地方黨部主委，此外還具備海軍陸戰隊及水上救生員等多元的背景。

兩人在選戰路上有著深遠的交集，陳亭妃與謝龍介過去曾對決過五次，並由陳亭妃創下五戰五勝的紀錄，陳亭妃也回顧，兩人競選市議員時期，她就曾三度贏過謝龍介，隨後的立法委員選舉中，兩人又兩度正面交鋒，「選到謝龍介不敢選，所以我們就是這樣子不斷地跟自己在賽跑」。

