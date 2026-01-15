陳亭妃初選力壓賴子弟兵 媒體人揭全程臭臉 網狂酸「校長氣死了」

立委陳亭妃在台南市長初選民調勝出，她上午出席湯山營區啟用，但早一步離開，未與賴清德總統同框。（曹婷婷攝）

民進黨台南市長初選結果今（15）日出爐，立委陳亭妃擊敗總統賴清德嫡系子弟兵林俊憲，以2.7個百分點的差距勝出。兼任民進黨主席的賴清德今上午與陳亭妃同場出席活動，兩人卻無互動，也沒同框，媒體人謝寒冰酸，賴清德的氣度令人失望。

賴清德上午南下台南關廟出席湯山營區啟用典禮，陳亭妃也出席，據了解，林俊憲原也安排到場，但改由助理代表，陳亭妃親自到場但與賴清德座位隔了5個人距離，也沒機會互動。此外，在大合照前，陳亭妃先行離開返回安南區總部，與賴清德錯開同框。

由於台南是賴清德本命區，兩人無互動，引發外界討論。謝寒冰在臉書表示，「賴清德親赴台南，居然最後還是陳亭妃出線，只是萊爾校長全程臭臉，也幾乎和妃妃毫無互動，校長的氣度還是沒有令我失望！」

此事也在PTT引發熱議，網友紛紛留言，「校長氣死，要被起義推翻了」、「看起來不想吞」、「校長雞腸鳥肚不意外」、「方丈人很小心眼的」；還有網友笑說，「支持林俊憲脫黨參選」。

