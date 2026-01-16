即時中心／温芸萱、陳治甬報導

民進黨台南市長初選立委林俊憲以2.6927%的差距敗給立委陳亭妃，並已公開承認敗選，表示會全力支持對方。不過，林俊憲今（16）日赴立法院參加黨團會議前，被問及是否收到陳亭妃將前往拜會的通知時，林俊憲直言未接獲任何通知，而面對是否會見面的追問，他僅簡短表示，黨團會議中「陳亭妃應該會來」，隨即離開進入會議。

民進黨台南市長初選昨日公布結果，立委林俊憲以2.6927%的差距敗給立委陳亭妃。林俊憲當天即公開承認敗選，表示個人努力不夠，坦然接受市民的選擇，並強調未來將全力支持陳亭妃，團結黨內力量迎戰大選。

廣告 廣告

不過，林俊憲今日到立法院參加黨團會議前，面對媒體詢問是否已收到陳亭妃方面「拜會」的消息時，卻顯得相當訝異；他先回應沒有，「誰要拜會我？」，在現場記者提醒是陳亭妃委員後，林俊憲仍露出驚訝神情，連說「要拜會我，我還不知道」。

隨後有記者補充，陳亭妃辦公室已發出通知，表示將前往林俊憲辦公室拜會。對此，林俊憲再度回應「沒有人通知我」。當被追問是否會與陳亭妃見面時，他僅簡短表示，「黨團會議陳亭妃應該會來」，隨即匆匆進入會議室，未再多作說明。

原文出處：快新聞／陳亭妃初選勝出將親自拜會？林俊憲反應曝光

更多民視新聞報導

將迎戰陳亭妃！爭取台南市長寶座 謝龍介：就是與賴總統正面對決

網紅GG了！嗆賭林俊憲沒贏「台南車站前O眼榨甘蔗」下一步動作曝

刷存在感？陳亭妃確定披綠袍角逐台南市長 陳以信喊話了

