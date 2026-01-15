陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多

​民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。

民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界多認為會是身為總統賴清德嫡系的林俊憲會出線，因為在初選期間兩人的造勢對比之下，林俊憲不僅有台南市長黃偉哲、立委賴瑞隆等人的加持，背後還有賴清德力挺，而陳亭妃則只有立委王世堅、前總統陳水扁聲援，沒想到結局卻大不同。

對此，郭正亮表示，其實早在先前多份民調就已經顯示，陳亭妃的支持度多領先林俊憲，而陳亭妃與賴系對抗多年，在這樣的情況下還能維持領先，由此可見台南已經有些人開始對賴清德有意見，而最終結果若不是提名陳亭妃，恐怕會有嚴重的後果。

郭正亮直言，陳亭妃在初選勝出，也意味著謝龍介會難選很多，因為林俊憲的票不會跑，陳亭妃的票則比較會跑，因為林俊憲的基本盤是「忠黨愛國票」、跟著賴清德動，而賴清德最終還是要替陳亭妃站台，所以他們不會改去支持謝龍介，反而會支持陳亭妃。

