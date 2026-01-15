陳亭妃初選勝出謝「人氣旺的他」相挺 王世堅：妳自己功勞啦

陳亭妃（中）致電王世堅感謝他一路相挺。

民進黨2026台南市長初選結果出爐，由立委陳亭妃勝出，她受訪時致電感謝全程助選的立委王世堅，表示對方在關鍵時刻相挺、人氣超旺；王則謙虛回應，「不要這樣講啦，那是妳自己的功勞啦」，強調是陳亭妃23年來努力奮鬥的成果。

綠營2026台南市長電話民調初選昨晚登場，「妃憲大戰」結果揭曉，陳亭妃以60.8557%，些微差距擊退同黨立委林俊憲的58.1630%，正式取得民進黨台南市長提名資格，確定將披綠袍對決國民黨對手謝龍介。

陳亭妃今日受訪發表感言，感謝議員、後援會及支持者一路相挺，並特別點名王世堅在初選過程中，從月初的騎鐵馬活動到民調關鍵時刻一路力挺，讓她深刻感受到「政治是有溫度的」。

陳亭妃也現場致電王世堅，直呼：「真的非常感謝，你的人氣超旺！」電話那頭的王世堅則笑回「不要這樣講啦，那是妳自己的功勞」，並稱讚陳亭妃奮鬥23年，相信她最終會順利通過考驗。

陳亭妃預告，將盡快向總統賴清德、市長黃偉哲請益台南治理經驗，並拜訪初選對手林俊憲，整合其政見納入未來政策方向，團結黨內力量，共同目標是「讓台南一定要好、一定要贏」。





