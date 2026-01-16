陳亭妃初選勝出送堅果 王世堅：台南市長註定是陳亭妃





民進黨台南市長初選結果出爐，立委陳亭妃擊敗同黨對手、被視為賴清德子弟兵的林俊憲順利出線。陳亭妃今（16）日下午特地帶著台南鄉親送的堅果禮盒，前往立法院致贈給綠委王世堅，感謝他在初選期間多次公開力挺。王世堅也盛讚，這場勝利絕非偶然，「看了真的很感動」，並直言陳亭妃未來一定會大獲全勝。

陳亭妃表示，初選能夠勝出，除了感謝台南鄉親一路相挺，也要特別感謝王世堅在關鍵時刻三度站出來支持，讓她「再次感受到政治是有溫度的」。因此特別代表鄉親送上堅果禮盒，象徵「堅定挺妃」，也盼王世堅能繼續協助後續選戰。

王世堅則笑說，他可以向大家保證，自己心目中第一名的台南市長人選就是陳亭妃，也相信她一定會在接下來的大選中勝出，甚至有鄉親形容，陳亭妃有望以「超高票」、壓倒性優勢獲勝。

談到初選過程，王世堅表示，這完全是陳亭妃多年努力累積的成果。他回憶掃街時民調態勢已十分明朗，即便在街道狹窄的地區，民眾仍熱情迎接，「這就是她長期地方服務換來的支持」。

王世堅也透露，早在週三就曾對陳亭妃說「妳已經通過考驗了」，因為她靠著團隊與家人的支持，長期走在最辛苦的選區第一線。陳亭妃騎車跑遍37個行政區，以她瘦小的身形與體力，並非一般人能負荷，最後一個月幾乎靠意志力撐過，「這次的勝利，真的是努力的累積，不是運氣，看了很不捨，也很感動」。

至於外界關心是否可能「南北連線」，由王世堅參選台北市長，王則笑著回應「不敢啦」，並表示黨內優秀人才很多，台北市長人選仍在評估，但「絕對不是在評估我」。

