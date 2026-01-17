陳亭妃初選勝出 台南網友兌現祭品文 發200杯「Ｏ眼甘蔗汁」

台南市東區陳姓男子（左）17日兌現承諾，在後火車站大遠百發送龍眼蜜甘蔗汁，有民眾開心領取。（程炳璋攝）

陳姓男子17日下午在後火車站大遠百廣場發送甘蔗汁，吸引許多民眾提早排隊領取。（程炳璋攝）

台南市1名陳姓民眾，在民進黨台南市長初選出爐前發祭品文賭林俊憲勝出，「否則Ｏ眼榨甘蔗汁請大家喝」，結果陳亭妃勝出，他17日「兌現」承諾，在大遠東百貨前門廣場發200杯「龍」眼蜜甘蔗汁。他強調當初不滿綠營側翼抹黑陳亭妃，才發反串文，見妃勝出超爽，開心請大家喝飲料。

自稱是民眾黨支持者的陳男，是普通上班族，家住東區，因住在林俊憲選區，之前都投票給他。這次雖不認同陳亭妃被抹黑，仍以為林俊憲贏定了，才在網路上怒發反串意味的祭品文，「今天肯定是俊憲贏，沒贏我在台南火車站前用Ｏ眼榨甘蔗汁請大家喝，每杯350CC，自帶環保杯加贈50CC」。

許多民眾17日下午2點提早前來排隊領取陳男兌現祭品文的「○眼甘蔗汁」。（程炳璋攝）

「該去朝聖了」、「說到作不到臭俗辣」、「我現在馬上訂高鐵南下」、「我要看直播」陳男的發文在陳亭妃宣布勝出後瞬間爆紅，5000多人按讚，2000多名網友轉發，還有上千人留言，有的直接截圖，都等著看他兌現承諾。

他只好將「Ｏ眼」解釋成「龍眼」，答應17日下午2點半在後火車站大遠百廣場發送200杯，加碼升級為600CC的龍眼蜜甘蔗汁。

陳男17日現身兌現承諾，早有朝聖民眾到場排隊等候領取，200杯甘蔗汁10分鐘之內發完，最後20杯還造成民眾瘋搶，許多人跟他合照，直呼「了不起，負責」。更打趣稱「這是用Ｏ眼榨出來的嗎？」

他表示，感受到陳亭妃平時真正作到令市民生活有感的改善作為，卻被綠營側翼攻擊得很慘，「什麼跟藍營過從甚密啊，背骨跑票啊」身為市民覺得很無奈，實在看不下去，最後陳女出線超爽，願賭服輸。

陳男表示，原本以為陳被圍攻輸定了，最後竟然出線，感覺超爽，願賭服輸就來發飲料，家人都清楚自己無厘頭的個性，不會反對。

