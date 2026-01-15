陳亭妃初選勝出！ 學者驚：她跟在地民代決裂、整合難度很大

民進黨台南市長初選結果今天（15日）出爐，立委陳亭妃在民調中勝出，國民黨台南市長參選人謝龍介隨即在社群平台祝賀這位「可敬的對手」，表示將進行一場光明正大的選戰。崑山科技大學教授丁仁方對此結果大感意外，他指出陳亭妃與總統賴清德長期不合的傳聞未見轉圜跡象，初選期間又與民進黨地方4名立委及20多名市議員決裂，未來黨內整合難度相當大。

陳亭妃出線台南市長初選。（圖／中天新聞）

丁仁方表示，林俊憲日前曾自稱民調出現黃金交叉，但最終在3份民調中，林俊憲僅在山水民調小幅勝出，在黨部內參民調不僅未獲勝，反而落後最多，成為落敗的關鍵因素。他分析，陳亭妃已脫離正國會派系，在台南主要依靠基層服務獲得肯定並累積聲望，但在政壇上存在人和問題。林俊憲雖然起步較慢，透過大量看板與政壇好友加持造勢，仍差臨門一腳，未來能否全力支持陳亭妃還有難度。

台南市長初選結果。（圖／民進黨）

丁仁方觀察，台南市4個立委與20多名市議員在初選期間都與陳亭妃站在對立面，形同公開決裂。他認為若林俊憲出線，整合難度較小，如今陳亭妃出線，儘管林陣營會表面支持，實際整合難度比林俊憲出線的挑戰更大。在地方與中央的關係上，賴清德與陳亭妃素來不和，以賴清德的個性來說，有一定程度的堅持，未來11個月的藍綠市長之爭，儘管陳亭妃的贏面較大，賴清德仍需輔選陳亭妃，後續發展值得觀察。

丁仁方認為，台南市未來政局不僅考驗賴清德的智慧，也考驗陳亭妃的智慧。他指出，賴清德雖與陳亭妃不合，但基本底線不會將台南市讓給國民黨執政，避免本命區淪陷，畢竟民國117年的總統大選還要靠陳亭妃輔選。台南政局走向將成為民進黨內部整合能力的重要指標。

