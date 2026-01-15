陳亭妃初選勝出 謝龍介恭喜：可敬的對手

▲民進黨台南市長初選結果於今（15）日揭曉，結果由立委陳亭妃60.8557％些微差距擊敗立委林俊憲58.163％，順利闖關成功，將代表民進黨參選百里侯，對決國民黨立委謝龍介。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選結果於今（15）日揭曉，結果由立委陳亭妃60.8557％些微差距擊敗立委林俊憲58.163％，順利闖關成功，將代表民進黨參選百里侯，對決國民黨立委謝龍介，力拚台南建城400年來首位女市長。謝龍介今受訪也回應，恭喜陳亭妃，她是可敬的對手，期待未來11個月打一場高規格的選戰，翻轉台南市達成4年前未竟全功的努力。

而根據民進黨初選民調，謝龍介支持度都只有20%左右，對此他也回應，他上次參選，得票率都有43.6%，但當時跟現任市長黃偉哲競選，民進黨的民調，他最多曾落後67%，對於現在的各種民調，他都尊重，但請大家拭目以待，他對選情胸有成竹，市民對他的鼓勵，比4年前更加倍有餘。

