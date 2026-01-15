陳亭妃初選勝出 謝龍介：可以觀察賴清德站台時是什麼笑容

國民黨立委謝龍介。（本報資料照片）

民進黨台南市長初選結果15日出爐，綠委陳亭妃贏林俊憲2％，將代表民進黨參選2026台南市長選舉，台南將展開「妃龍在天」。國民黨擬參選人謝龍介今指出，期待可以打一場不動用網軍，也不涉入光電，光明正大的選舉。被問及賴清德總統是否幫陳亭妃站台，謝龍介則笑稱會站台，但可以觀察賴牽起陳亭妃手時，是什麼笑容。

謝龍介指出，誠摯地恭喜陳亭妃，贏得民進黨下的初選。所有的民進黨三個初選大概都是兩趴裡面，這個是尊重他們基層民調初選的機制，不予評論。

謝龍介說，台南市長選舉就是賴總統的2028保衛戰，這是一個不爭的事實，進入戰鬥位置以後，就是準備跟賴清德正面對決。自己肯定有信心，不會去寄託於民進黨的分裂，而是33年的執政，坦白講乏善可陳。所以鄉親想要改變，我們會迎接鄉親想要改變的期待，也會符合他們的期待做出努力，最後達成台南市想要改變的鄉親的這種高度期待，完成他們的願望。

謝龍介也鼓勵落馬的林俊憲，他說，林俊憲願意去面對民進黨在台南市這些弊案，這點是我對他滿欽佩的。但是也鼓勵他，再接再厲、不要氣餒，政治本來就是這樣，繼續爭取台南鄉親的認同，像自己一樣，最後一定能夠成功。

至於媒體詢問，這樣賴清德是否會幫陳亭妃站台，謝龍介笑稱，會站台，但是到時候各位看看，賴清德拉起陳委員的手的時候，是什麼樣的笑容。

另外民進黨公布的對比民調，謝龍介與陳亭妃落差極大，是否擔心支持者流向陳亭妃。謝龍介說，2022年自己的支持度不到10％，最後開出來是43.6％。這些民調我們都尊重，但是自己很清楚熱度，各位拭目以待，看看我們走入基層鄉親的熱情，跟現在的民調確實截然不同。自己胸有成竹，而且市民對他的鼓勵，是比四年前是加倍的回饋。

