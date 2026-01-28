陳亭妃初選勝遭質疑藍白介入 王世堅：贏得光明正大、別唱反調

民進黨台南市長黨內初選「憲妃大戰」，最後陳亭妃險勝林俊憲，並在上週獲得提名參選台南市長。不過中執委黃守達質疑，國民黨有介入痕跡。對此，一向力挺陳亭妃的立委王世堅直言，「如果對方還是不能放下，如果心有未甘的話，那了不起就你支持少一點嘛，但是大家不要唱反調，大家要團結嘛！」

民進黨立委王世堅。（資料照／中天新聞）

黃守達日前在中執會上指出，嘉義縣與高雄市的初選民調中，綠營候選人對上藍營人選時，藍營支持度大致相近。但台南市初選出現異常現象，當林俊憲對上謝龍介時，謝的支持度高達2成以上，換成陳亭妃對謝龍介時，謝的支持度僅剩約1成，前後差距近10個百分點，合理懷疑有藍白支持者策略性灌票。

賴清德在會中強調，自己出身台南市長，對當地政治生態相當熟悉，「此次是否存在國民黨介選，他心中非常清楚」。民進黨秘書長徐國勇23日受訪時解釋，民調是社會科學就會有誤差，所以要不斷精進，總統的意思是這樣子，並表示藍白介入又不是現在才開始。

王世堅在今日中執會前接受媒體聯訪，被問到怎麼看陳亭妃在初選民調勝出、引發黨內質疑一事？他回應，所有的研究與質疑，可以等大選過後，下一次初選前，大家再好好研究，不能說平常不研究也不準備，輸贏出來之後質疑誰有問題，「那別人也可以去質疑其他縣市勝出，那只要勝出都要被質疑嗎？」

民進黨立委陳亭妃。（資料照／中天新聞）

王世堅強調，中央黨部的民調一向公平、公正、公開，要檢討是可以，但不要在這個時間點，現在是大家要團結一致、追求勝選的時刻。不能說贏了那就叫人家團結、輸了就說要來檢討，這個是不對的，要一致的標準。

王世堅認為，陳亭妃在這場初選贏得光明正大，而且是合情合理、意料之中，尤其在初選期間，自己也陪陳亭妃去掃街2天，光是看到掃街第1小時民眾熱烈的反應，他就覺得「大勢底定」，畢竟自己也選舉過很多次，感受很深。所以他也相信，在這樣公平、公正、公開的民調結果，各方都應該尊重。

王世堅呼籲，倘若對方還是放不下、心有不甘，「那了不起就你支持少一點嘛，但是大家不要唱反調，大家要團結嘛！」輸了還願意幫對方，這才是團結的真諦。

民進黨立委林俊憲。（資料照／中天新聞）

最後王世堅更提到，陳亭妃在勝選後一樣很低調，而且事後也都有向先前在初選期間沒支持她的都一一拜訪、表達善意，也呼籲團結，她的做法是對的。

