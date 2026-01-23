陳亭妃初選被灌票？徐國勇稱絕對沒問題：藍白介選又不是現在才開始

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨台南市初選日前落幕，立委陳亭妃以2.7%之差險勝林俊憲。然而，傳出有民進黨中執委反應「藍白介選嚴重」，認為陳的支持度有被灌水。對此，民進黨秘書長徐國勇今（23）日強調，民進黨製作民調要持續精進，但初選民調絕對沒有問題。不過，他也說，藍白早就在介選了，又不是現在才開始。

民進黨秘書長徐國勇受訪時直呼，「藍白介入又不是現在才開始，他們早就在介選了」。（資料照）

據《TVBS新聞網》報導，民進黨中執委黃守達21日曾在中執會上提出，藍白嚴重介入民進黨台南市、高雄市、嘉義縣初選民調。其中，他質疑，國民黨對手至少都有20%支持到，為何謝龍介對上陳亭妃僅剩10%，陳疑似有10%支持度是藍白灌水。但賴清德當場回應，自己出身台南，很清楚藍白這次有沒有介選。

徐國勇今早陪同總統賴清德出席2026電器空調影音年終購物展開幕典禮。徐國勇會前受訪直呼，「藍白介入又不是現在才開始，他們早就在介選了」，民進黨當然有用加權方式「排藍」，民調絕對是公平、公開、公正，沒有任何問題，當然民進黨製作各種民調會再繼續精進。

徐國勇說，每家民調公司都一樣，民調是社會科學，社會科學就是沒有絕對性、會有誤差，像有的國家有通姦罪，有的國家沒有；有的國家有同性婚姻，有的國家就沒有，這就是社會科學不一樣，而民調就是其中一部分，所以要不斷精進。

