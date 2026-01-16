陳亭妃初選險勝林俊憲 陳智菡曝「真實民意差距」

民進黨台南市長初選由立委陳亭妃以2.69個百分點擊敗立委林俊憲，將代表綠營對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡15日評論指出，陳亭妃在黨內派系新潮流持續打壓下仍能勝出，顯示其實力非常強勁，真實民意支持度可能遠高於檯面上公布的數字。

民進黨立委陳亭妃。（資料圖／中天新聞）

陳智菡在《鄉民大學問》節目中分析，民進黨各地市長參選人已陸續底定，台南初選結果特別值得關注。她表示，陳亭妃以「孤鳥」之姿在不利環境中脫穎而出，代表其支持度非常穩定且領先幅度明顯，實際民意恐怕比民調公布的數字更高。

廣告 廣告

林俊憲初選敗給陳亭妃。（資料圖／中天新聞）

陳智菡強調，陳亭妃的實力強到連總統賴清德都無法忽視，不能再片面押寶林俊憲。她更直言，賴清德在台南的支持度與影響力，可能已不如過去。陳智菡連用三個「非常」形容陳亭妃的競爭實力，認為這次初選結果反映出台南政治版圖的微妙變化。

針對2026年地方選舉態勢，陳智菡指出，南5都長期由民進黨執政，資源分配優勢明顯。根據民眾黨內部分析，不看好國民黨在南5都派出的人選有高勝算。她表示，雖然柯志恩與謝龍介在國會表現都非常強勢，但縣市長選舉打的是資源戰，與立委選舉的競爭模式截然不同。

延伸閱讀

直播看中天/對等關稅拍板了！台灣要付出什麼代價？鄭麗君台美連線最新說明

美商務部長曝川普任內目標 「搬走台灣半導體供應鏈40%」

5000億美元投資換對等關稅15% 首波232優惠入列