陳亭妃力壓林俊憲 吳子嘉：賴清德在台南影響力已下滑

民進黨台南市長選舉初選結果15日出爐，立委陳亭妃以2.69%的差距險勝立委林俊憲，引發各界熱議。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，陳亭妃的勝出說明總統兼民進黨主席賴清德在台南市的影響力與支持度開始下滑，因為面對大軍壓境，陳依然脫危、脫困勝出。

美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照／中天新聞）

陳亭妃2018年前即表態爭取參選台南市長，當時初選落敗，這一等就是8年。此次她面對的是賴清德嫡系子弟兵林俊憲，林獲得台南3席立委、23位市議員力挺，打著團結的「台南隊」旗號。林俊憲初選期間舉辦不少大型造勢活動，持續創造聲量。相較之下，陳亭妃雖啟動37區鐵馬行，但聲量遠不及林俊憲。

陳亭妃唯一一場造勢活動是在上周舉辦「鐵馬37區．前進市政府」最後一哩路，場上最大咖是同黨立委王世堅，王世堅還喊出「我信賴，但是不信邪」。這場選戰被視為陳亭妃在資源與聲量皆處於劣勢的情況下，憑藉長期深耕地方的服務基礎，最終驚險突圍。

民進黨立委陳亭妃初選勝出將代表綠營參選台南市長。（圖／中天新聞）

吳子嘉在其主持的節目《董事長開講》中評論台南市長初選時，有網友抖內詢問，賴清德過去在台南可說「喊水會結凍」，但這次台南市民卻選擇了陳亭妃，除了陳本人服務好之外，這是否代表賴在台南市的影響力與支持度開始下滑。

吳子嘉分析陳亭妃的勝出帶給賴清德一個警訊。（資料照／中天新聞）

針對網友提問，吳子嘉回應「對，非常現實」，他表示陳亭妃在大軍壓境的情況之下依然勝出，必須承認這是個非常不容易且全面廝殺的戰爭，而陳在這之中突圍了。他直言，陳亭妃是脫危、脫困勝出，要是台南市長初選再進行兩個月，陳恐怕就會輸掉，因為林俊憲與陳的差距已經非常小，「再過個年就會贏了」。

