陳亭妃力壓林俊憲！賴清德一早零互動 謝寒冰狠酸：沒令我失望

民進黨台南市長初選結果今（15）日上午出爐，立委陳亭妃以2.7個百分點的差距，擊敗總統賴清德嫡系子弟兵林俊憲，將代表民進黨參選台南市長，對決國民黨立委謝龍介。陳亭妃與賴清德上午均在台南出席活動，只不過兩人並未同框也沒互動，對此，資深媒體人謝寒冰大酸，「賴清德的氣度還是沒令我失望」。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德今日出席陸軍砲校訓練指揮部在台南關廟新建「湯山營區」啟用典禮，期間民進黨上午公布台南市長選舉初選民調結果由立委陳亭妃勝出，預料將獲得提名代表綠營參選台南市長選舉。對此，賴清德到台南出席湯山營區啟用活動時，並未表示看法，只數度表明「今天很高興」，同時致贈加菜金，與國軍一起用餐。

據了解，陳亭妃也有出席，不過她的座位，被安排與賴清德座位隔了5個人的距離，兩人並無機會互動。另外，在大合照之前，陳亭妃先行離開返回安南區總部，與賴清德錯開同框。林俊憲原本安排到場，後來改由助理代表。

立委陳亭妃將代表民進黨選台南市長。（圖／中天新聞）

對於這個結果，謝寒冰今日在臉書發文開酸，「這次猜錯了，賴清德親赴台南，居然最後還是陳亭妃出線，只是萊爾校長全程臭臉，也幾乎和妃妃毫無互動，校長的氣度還是沒有令我失望！」

資深媒體人謝寒冰。（資料照／中天新聞）

該篇發文一出，不少網友紛紛在底下留言表達看法，「看來差距太大沒辦法操作」、「說實話是不能讓萊爾校長開心的」、「看板憲情何以堪」、「龍介仙不好打了」、「台南丟不起啊」、「清德宗台南如果亂來可能真的要翻了」、「還是要顧全大局」。

