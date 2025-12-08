陳亭妃動起來！週末掃遍6大市場 婆婆媽媽熱情迎接

陳亭妃帶著團隊一步步走進市場攤位中，用最直接的方式與台南人交流。（圖：陳亭妃提供）

民進黨台南市長初選參選人、立委陳亭妃週末展現強大行動力，前往三個傳統市場與三個黃昏市場向市民問候、傾聽民意。她利用週六、週日跑行程的所有空檔，帶著團隊一步步走進市場攤位中，用最直接的方式與台南人交流，不少攤商與婆婆媽媽直呼「這阮亭妃啦」！親和力十足。

這次市場行程對陳亭妃而言，更有深刻的情感意義，第一站東菜市，是她出生、長大的地方；而鴨母寮市場更是她政治生命的起點，7 歲時第一次拿著麥克風幫父親助選，就是從這裡開始。她說「市場是我生命的一部分，也是我學會什麼叫做『民意第一』的地方」。

除了童年記憶深刻的市場，陳亭妃也走入永康市場、自強黃昏市場、東區崇義市場與後甲黃昏市場，每一站都吸引大批婆婆媽媽熱情迎接，場面溫暖而熱鬧。難得有政治人物貼近民情，攤商們紛紛向陳亭妃反映物價、交通、市場環境、長照與托育等民生議題，她則逐一傾聽並記錄。

妃妃不只是用嘴巴講政策，而是身體力行的人。陳亭妃強調，市場永遠提醒她「不忘初衷」，市長不是遠距離的角色，而是要走在進人群裡、聞得到油煙、聽得見需求、看得見辛苦。「台南的未來，要從最接地氣的地方開始。」她表示，未來仍會持續用行動力，把每一次與市民的接觸都當成最重要的對話。（陳婉玲報導）