陳亭妃勝出台南初選！上午與賴清德同場無互動未同框

立委陳亭妃在台南市長初選民調勝出，她上午出席湯山營區啟用，但早一步離開，未與賴清德總統同框。（曹婷婷攝）

賴清德總統（前排中）15日上午出席關廟湯山營區啟用。（曹婷婷攝）

賴清德總統「本命區」台南市長初選之爭，由立委林俊憲及陳亭妃對決，競爭激烈的「妃憲之爭」初選民調結果15日出爐，陳亭妃擊敗賴嫡系子弟兵林俊憲，將接棒黃偉哲代表民進黨參選。賴清德上午出席關廟湯山營區啟用典禮，陳亭妃雖到場，但在大合照前先行離開返回安南區總部，兩人沒互動也錯開同框。

民進黨今天公布台南市長初選民調結果，賴清德上午南下台南關廟出席湯山營區啟用典禮，陳亭妃也出席，據了解，林俊憲原也安排到場，但改由助理代表，陳亭妃親自到場但與賴清德座位隔了5個人距離，也沒機會互動。

外界關注初選前兩陣營針鋒相對，「台南隊」集結23席議員、3立委力挺林俊憲，公開宣示林俊憲才是真正能把團結起來的「唯一選擇」，接下來如何化干戈為玉帛、成功團結黨內同志歧見是關鍵。

