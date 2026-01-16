陳亭妃勝出後傳拜會林俊憲卻出現資訊落差 兩人碰頭說了這些

民進黨立委陳亭妃。（張哲偉攝）





民進黨昨（15日）公布2026台南市長初選民調結果，立委陳亭妃以近2.7%差距擊敗立委林俊憲勝出，預計21日獲中執會提名參選。傳出陳亭妃今（16日）擬拜會林俊憲，卻出現資訊落差，林俊憲會前說他不知道。兩人今天在民進黨立院團大會上碰面，陳亭妃會後受訪說，兩人有握手給一些鼓勵，大家目標一致，台南團結沒有問題；她更強調，打贏2026，才能成為總統賴清德2028連任的最大底氣。

林俊憲會前稱：她要來拜會我怎麼不知道

民進黨立法院黨團今天召開黨團大會，媒體會前堵訪林俊憲，問及與陳亭妃的拜會內容？林表示，他稍早才搭高鐵到台北，沒有收到通知，「她要拜會我，我怎麼不知道？」針對兩人是否碰面，林俊憲表示，黨團會議她應該會來。

陳亭妃會前也受訪表示，她昨天在電話的時候是問是否安排時間拜訪，林俊憲當時回應，立法院今天甲級動員，雙方有約定「碰到再聊」。

陳亭妃直言，一定會當面向林俊憲表達感謝，感謝對方第一時間在臉書表態支持，也感謝通話時的直接與坦率，她的臉書講得很清楚，因此稍晚就會碰到，今天很自然，不要搞成好像很特別。

媒體追問，是否會到辦公室拜訪？陳亭妃回，這好像搞得太尷尬了吧？昨天林俊憲已經這樣表達了，就很自然，「在台南目標一致，打贏2026，才能成為2028賴清德總統連任最大底氣」，一定要讓賴總統得票贏過2024年，這是大家共同目標。

陳亭妃：兩人有握手給鼓勵 團結一致

陳亭妃說，團結沒有問題，她昨天下午就致電台南立委同事、議會黨團，大部分人都有接到，她也拜託年底2026市長、議員並肩作戰，現在民進黨還沒提名，但相信他們都沒問題，「要把台南做到最大，2026要贏、議員要全壘打，這是最重要的。」

陳亭妃會後受訪再說，兩人有握手給一些鼓勵，大家團結一致，台南團結沒有問題，現在是團結時刻。被問到何時請益賴清德總統？陳亭妃說，已請黨中央安排時間向主席請益，也已聯絡台南市長黃偉哲，所有該聯絡的都會積極聯絡，她表示，「謝龍介最擔心害怕的一定就是陳亭妃，因為陳亭妃要6戰6勝謝龍介。」（責任編輯：卓琦）

